Suspeito foi autuado por furto na 148ª Delegacia Legal de Italva.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/06/2021 16:40

Cardoso Moreira - Um homem de 32 anos foi preso por furto no Centro de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Um senhor de 67 anos fez contato com o 29º BPM (Itaperuna-RJ) e relatou o furto de se aparelho celular da marca Samsung modelo Galaxy A02. O idoso estava sentado perto da ponte localizada no Centro da cidade quando duas pessoas sentaram perto dele. Com o passar do tempo a vítima notou que seu dispositivo móvel havia sido levado.

Durante patrulhamento os militares da 4ª Cia localizaram os dois suspeitos. O celular foi entregue a esposa de um deles para guardar na residência. A mulher foi localizada e entregou o aparelho. O suspeito foi autuado por furto na 148ª Delegacia Legal de Italva. Foi estipulada fiança no valor de R$ 1.100. O pagamento não havia sido confirmado até a publicação desta reportagem.