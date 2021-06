Representantes de secretarias municipais foram até o local e estabeleceram ações a ser realizadas - Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:23

Rio - O programa Favela com Dignidade estará neste sábado em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Pela primeira vez, 23 secretarias e órgãos públicos da Prefeitura do Rio - coordenados pela Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC) – levam, em conjunto, serviços essenciais para a população da comunidade.

Na ação, a SEAC vai inaugurar o inédito projeto Recicla Comunidade, que transformará o lixo em dinheiro para aumentar a renda dos moradores mais vulnerável das comunidades. Um contêiner estará instalado na Rua Samir, esquina com Estrada de Manguinhos, para atender a população que trocará o lixo reciclável por crédito no cartão social (E-dinheiro) ou crédito por meio de aplicativos que poderão ser usados no comércio.

Confira os serviços que estarão na ação:

A Secretaria de Meio Ambiente estará com ações de reflorestamento, distribuição de mudas e mobilização para a criação de hortas comunitárias. A horta de Manguinhos é a maior da América Latina que produz duas toneladas de alimentos ao mês beneficiando diretamente os moradores.

A Secretaria de Trabalho e Renda vai cadastrar moradores para vagas de emprego, auxiliar na emissão de Carteira de Trabalho Digital e divulgar cursos de capacitação online em parceria com o Instituto Crescer.

Já a Secretaria de Esporte e Lazer se comprometeu a oferecer atividades físicas à comunidade. Limpeza e capina ficaram sob responsabilidade da Comlurb.

A Secretaria de Conservação vai entrar com ações de desobstrução de bueiros e tapa buracos. A troca de lâmpadas queimadas será feita pela Rio Luz.

A Assistência Social vai inserir famílias em vulnerabilidade social no Cadastro Único do Governo Federal, que incluiu o Bolsa Família. E orientar a população ao acesso de benefícios e programas da secretaria.

A Ordem Pública vai divulgar o projeto da Guarda Municipal Ronda Maria da Penha e vai ordenar e formalizar o pequeno comércio da região.

A Secretaria de Saúde vai distribuir preservativos masculinos e femininos, fazer a avaliação do cartão de vacinas das crianças e realizar palestras com orientações de medidas preventivas e de promoção à saúde. O foco será tabagismo, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e escovação dentária.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai levantar demandas e cadastrar para vagas de emprego e divulgar cursos para capacitação.

A Fundação Planetário vai promover oficinas para crianças através do livro “Manual do Pequeno Astrônomo Mirim”. A carta celeste do dia 26 será apresentada por um astrônomo da Fundação.

Encaminhamento para matrículas nas escolas da rede, divulgação das ilhas de conexão da Educação, orientação para o uso do Aplicativo Rio Educa em casa e sobre o ensino remoto são serviços que serão oferecidos pela Secretaria de Educação.

Já a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher distribuirá material expositivo sobre as ações da pasta e fará orientação jurídica às mulheres.

A Secretaria Municipal de Transportes montará uma ouvidoria para registrar solicitações e reclamações da população, além de orientar sobre os serviços como: emissão de identificação de veículo de pessoas com deficiência; cartão do estacionamento para idoso e recurso de multas, entre outros.

A JUV-Rio – Secretaria da Juventude Carioca fará o pré-cadastro dos jovens para orientação profissional, distribuir o estatuto da juventude, promoverá oficinas de colagem e fotografia. A Secretaria de Governo vai colocar um carro com o serviço 1746 à disposição da população.

A Secretaria Especial de Cidadania e Procon entregarão 360 exemplares do Código do Consumidor e oferecerão orientações técnicas. A Secretaria de Cultura fará uma apresentação de dança (Dança do Passinho). A CET-Rio fará orientações sobre o uso de motocicletas e bicicletas e distribuirá material educativo.