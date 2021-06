Janaína Castro Souza Pourchet, de 44 anos, e Ulysses Carlos Pourchet, 45 - Redes Socias

Por Anderson Justino

Publicado 25/06/2021 10:05 | Atualizado 25/06/2021 13:41

Rio - Em uma de suas últimas postagens nas redes sociais, a administradora de empresas Janaína Castro Souza Pourchet, de 44 anos, encontrada morta ao lado do marido , o policial civil Ulysses Carlos Pourchet, 45, na noite desta quinta-feira, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, declarou o amor pelo filho, que presenciou a cena e ligou para o Corpo de Bombeiros. "Mãezinha, agradeço tanto por ter você" Não filho. Eu e que agradeço!!! Eu agradeço!!! Te amo infinito", escreveu a mulher ao relatar no Instagram uma coversa com o filho.

Na postagem, Janaína relata um episódio entre o filho e um colega. O amigo xingava a mãe ao telefone e o filho do casal pegou o celular das mãos do amigo.

"Ele me contou que pegou o 'tel' do menino e que mandou a seguinte mensagem: desculpa pelas palavras mãe, estou esperando e a mãe respondeu: te amo meu filhinho. Mas logo depois o menino viu e escreveu foi um garoto idiota aqui que mandou", escreveu a administradora de empresa, contado que a conversa com o filho foi em um momento de oração entre mãe e filho.

Letícia Souza, casada com o irmão de Janaína disse que o casal não demonstrava nenhum tipo de desavença que não seja de um casamento normal. "Era um casamento estável e com fotos nas redes sociais, mostrando que estava tudo bem. Foi um susto. Era um casamento feliz", disse.

As mortes são investigadas pela Delegacia de Homicídios da Capital. A polícia já ouviu algumas testemunhas, entre elas o filho do casal, de 12 anos, que presenciou as mortes dos pais. Os corpos permanecem no Instituto Médico Legal do Rio. Ainda não há informações de enterros.