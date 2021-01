Portal dos Procurados lança cartaz pedindo informações sobre assassinos do cabo da Marinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 08:07 | Atualizado 14/01/2021 08:28

Rio – O cabo da Marinha do Brasil Israel Aarão Marcelo da Silva Correa, 27 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (13), ao sofrer uma tentativa de assalto na Avenida Ministro Edgar Romero, próximo à estação Otaviano, do BRT, em Madureira, na Zona Norte do Rio. O militar dirigia um carro, modelo Renault Duster, e estava acompanhando de dois amigos da Marinha. Eles tinham acabado de deixar o Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na Penha, onde fazia o curso de sargento.



O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, lançou nesta quinta-feira (14) um cartaz com o título “Quem Matou”, para ajudar a Polícia Civil na identificação dos assassinos do militar.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Os agentes da especializada estiveram no local e realizaram a perícia. A polícia já está analisando as imagens das câmeras de segurança da região.



Um dos militares que estava ao lado do colega disse que mexia no celular e não percebeu a ação criminosa. Em um grupo dos alunos do Centro de Instrução ele diz que caiu ao seu lado sangrando e pisou com força no acelerador do carro.



Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local assumiu a ocorrência. De acordo com a PM, os assaltantes estavam de moto e conseguiram fugir.



Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, lamentou a morte do militar e disse que está prestando assistência à família da vítima.



O Disque denúncia pede para quem tenha informações sobre o paradeiro dos assassinos do militar entre em contato com o Portal dos Procurados através de seus canais oficiais.



WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,



Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177



APP “Disque Denúncia RJ “.



https://twitter.com/PProcurados (mensagens).



O Anonimato é Garantido