Operação da Polícia Civil mira traficantes do conjunto de favelas do Complexo da Mangueirinha, em Duque de CaxiasReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 25/06/2021 08:40

Rio - Escutas telefônicas interceptadas pela Polícia Civil, autorizadas pela Justiça do Rio, provam a crueldade do bando liderado pelo traficante Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como Bochecha Rosa, principal alvo da 'Operação Anura' , realizada nesta sexta-feira no conjunto de favelas do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em uma gravação, a conversa entre um traficante identificado apenas como Gabriel e uma mulher que seria sua mãe, revela a ordem do líder do tráfico para execução de duas pessoas.