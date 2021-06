Yasmin Brunet e Gabriel Medina - Reprodução Instagram

Publicado 16/06/2021 21:42

Gabriel Medina não gostou nada de saber que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) negou uma credencial para Yasmin Brunet. Em entrevista à CNN Brasil, o surfista revelou que questionou o motivo de não poder levar a mulher para Tóquio e recebeu como resposta que 'ela não teria nada a ver com a surfe'.

"Eles falaram que ela não poderia ajudar a delegação. Mas e o marido da Tati (Tatiana Weston-Webb)? Ele surfa, participou do Circuito Mundial. Estou só questionando por que eu não posso levar. São as pessoas que me ajudam. Não é porque é melhor, é porque são pessoas que estão no meu dia a dia. Acho certo eles levarem o time deles, só que eu não sei qual a dificuldade de eu levar o meu time. Eu vou ter que viajar sozinho? Por que só comigo, sabe?", contou Medina.



Gabriel ainda revelou que já estava acordado que cada surfista poderia levar duas pessoas dentro da sua comissão técnica para os Jogos Olímpicos no Japão, no mês que vem. "Cada atleta está levando o seu pessoal. O Ítalo (Ferreira) está levando um amigo que o ajuda, e comigo estão dificultando. Minha vida mudou, eu tinha outro coaching, outra estrutura, duas pessoas que não trabalham mais comigo, e não me deram a confirmação se vou poder levar meu atual coaching"

O COB informou que credenciou Andy King para atuar como treinador de Gabriel Medina na Olimpíada de Tóquio". A entidade disse ainda que, "há uma limitação de credenciais para as delegações e a sua política é de que os oficiais tenham funções estritamente técnicas. Em virtude desta limitação, cada surfista da equipe brasileira terá o acompanhamento de apenas um profissional da área técnica com experiência comprovada".