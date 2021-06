Influencer foi agredida com soco, tapas e pnotapés, segundo o registro de ocorrência - Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 25/06/2021 10:29 | Atualizado 25/06/2021 14:23

Rio - A digital influencer Etiane Felix, de 30 anos denuncia que foi agredida pelo marido, policial militar, na noite desta quinta-feira, dentro da residência do casal, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O homem, identificado como Carlos Andre Fiz, foi autuado por lesão corporal provocada por socos, tapas e pontapés. Ele é lotado no 39ºBPM (Belford Roxo). Segundo a vítima, a confusão começou dias antes por conta de um bolo de chocolate.

Etiane conta que dias antes da agressão, o marido havia se sentido contrariado quando ela se negou a aprender a fazer um bolo de chocolate. "Ele comeu um bolo na casa da minha irmã e disse que eu tinha que aprender, eu falei que não ia nada, mas falei só por falar, só por resmungar. O homem guardou aquilo como se fosse a pior coisa que ele tivesse escutado de mim", disse.

Segundo a influencer, nos últimos dias o casal não se falava por conta do episódio e nesta quinta-feira, uma discussão fez o marido ficar mais violento. "Eu iria jantar e ele estava conversando com o meu bispo, falando que eu não fazia nada por ele, que eu deveria ter dito que faria um bolo pra ele. Quando eu fui responder, ele não gostou, colocou o dedo na minha cara, mandou eu calar a boca", conta.

Etiane diz que ligou para a mãe durante a discussão. Enquanto estava no celular, ela diz que continuou respondendo às ofensas do marido e em um dado momento, ele arremessou uma panela contra a influencer e tentou agredi-la com um soco. "Ele veio feito bicho pra cima de mim, pra tacar panela. Armou soco pra me dar, o bispo entrou no meio e eu joguei o celular nele. Minha mãe tinha atendido a ligação e ouviu toda a gritaria", conta.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Mulher de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Etiane também entrou com um pedido de medida protetiva para que ele não se aproxime dela e de sua família.

A Polícia Militar informou que o comando do 39º BPM (Belford Roxo) abriu um procedimento para apurar a ocorrência e que o policial também alega ter sido agredido. Ele também foi submetido a exame de corpo de delito e segue à disposição das investigações.