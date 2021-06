Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ)Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:44 | Atualizado 25/06/2021 11:45

Rio - O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) tentou fugir da segunda prisão quando percebeu que os policiais chegavam à sua casa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na quinta-feira (24). Segundo informações da GloboNews, os agentes federais disseram que Daniel pulou o muro da residência, mas a polícia havia feito um cerco no perímetro da residência. Quando o deputado se deparou com um policial federal, ele recuou e se entregou. Daniel ainda fazia uso de uma bota ortopédica no tornozelo direito quando tentou a fuga.

Publicidade

O deputado foi encaminhado ao Batalhão Especial Prisional (BEP) da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após ida ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para realizar o exame de corpo de delito, na quinta-feira.

Abuso de poder

Publicidade

Quando foi preso pela primeira vez, em fevereiro, Daniel hostilizou uma policial ao ser orientado a utilizar máscara enquanto estava no IML . Sob a alegação de que teria dispensa para ficar sem máscara, o deputado ignorou a ordem da policial e, com a insistência da agente, o parlamentar começou a confrontá-la.

"A senhora não manda em mim, parece até que está falando com vagabundo. Meu irmão, a pior coisa é militante petista, militante petista é o ca*****. Reconhece e aí fala, agora vou fazer meu espetáculo, não está falando com vagabundo não".

Publicidade

Advertido novamente sobre o uso da máscara pela policial, o militar continuou com os insultos. "Se a senhora falar mais uma vez eu não vou usar, me respeita que você não está falando com vagabundo. E aí que você é policial, eu também sou, e aí? Eu sou deputado federal, e aí? Me respeita. A senhora não conhece a po*** da lei não?", disparou mais uma vez contra a agente da Polícia Civil.