PRF prende homem na Via Dutra com mais de 20 registros por roubo - Divulgação

PRF prende homem na Via Dutra com mais de 20 registros por roubo Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:26

PRF prende homem na Via Dutra com mais de 20 registros por roubo Divulgação

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que havia acabado de roubar um veículo de passeio, na noite desta quinta-feira, na BR-116 (rodovia Presidente Dutra), km 178, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O preso é um foragido da Justiça e possui mais de 20 passagens por roubo.A equipe PRF realizava uma fiscalização de combate ao crime quando teve a atenção voltada para um carro que trafegava com os faróis apagados. Os policiais deram ordem de parada ao motorista e, após abordagem, os agentes identificaram um certo nervosismo e contradições, com isso, iniciaram uma busca refinada no carro e logo encontraram um revólver calibre .32. carregado e pronto para uso.