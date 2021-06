Prefeitura do Rio vai vacinar lactantes contra a covid-19 a partir de segunda-feira - Fernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 11:56

Rio - O prefeito Eduardo Paes anunciou, durante a manhã desta sexta-feira, na apresentação do 25° Boletim Epidemiológico da cidade, que a partir desta segunda começam a ser vacinadas no Rio as lactantes de qualquer idade.



A inclusão do grupo já acontecia na maior parte dos municípios da Região Metropolitana e o Rio de Janeiro também atendeu ao pleito do segmento. Paes reforçou que as mães que estão amamentando precisam apresentar uma indicação dos profissionais de saúde que realizam o acompanhamento do bebê.

"A partir de segunda-feira (28), a gente começa a vacinar lactantes. Para que elas possam receber a vacina é necessário apresentar um laudo médico de um profissional de saúde. Eu pedi pra destacar esse tema, pois existe uma angústia de diferentes setores da sociedade, eu sou pai de 2 filhos, filho causa sempre angústia na gente, imagina o recém-nascido", afirmou.

Burlando a vacinação

"Estamos inaugurando uma atividade nova no Brasil que é o 'sommelier de vacina'. Tinha gente que tomou a primeira dose da vacina e usando a repescagem, de repente, resolveu tomar outro imunizante, no seu estilo 'sommelier de vacina', sem dizer que já tinha recebido a primeira aplicação de outra vacina. Eu quero repetir, não é um momento de ameaça, mas nós temos registro de todo mundo que vacina, anotamos o CPF e a identidade, esses dados serão cruzados", afirmou Paes.

O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, mencionou que pelo menos 16 pessoas teriam sido identificadas através dos dados da prefeitura realizando a atividade. Paes reforçou que todas as vacinas são seguras e eficazes contra o vírus. Ele classificou a atividade como criminosa e pediu aos cariocas que confiem na ciência e nas autoridades sanitárias.

“Isso é criminoso, é fraude, é desrespeito à vida, o que pudermos imaginar de pior, então, quero reiterar aqui o nosso pedido, não fiquem nessa de escolher vacina, eu tive orgulho de ser vacinado na última quinta-feira (17) com a AstraZeneca e não senti nada”, disse.