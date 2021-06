Junior Durski, empresário e dono da rede de restaurantes Madero - Reprodução/ Instagram

Junior Durski, empresário e dono da rede de restaurantes MaderoReprodução/ Instagram

Publicado 24/06/2021 21:21 | Atualizado 25/06/2021 08:50

A rede de restaurantes Madero do bolsonarista Junior Durski disse, em suas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2021, que o dinheiro em caixa da empresa não seria suficiente para pagar as dívidas de curto prazo na data de vencimento sem financiamento adicional.

"Foram dois materiais de resultados publicados pela empresa desde o início da pandemia e auditores da rede levantaram, em ambos, a existência de 'incerteza relevante' e 'significativa' relacionada com a continuidade da operação", informa o jornal Valor Econômico.





O informe entregue nesta quinta-feira (24) indica que as lanchonetes podem fechar.

Nesta quinta-feira, o Brasil registrou mais de 507 mil mortes pela Covid-19 .



No ano passado, a Controladoria Geral da União (CGU) multou o restaurante em R$ 442 mil por pagar propina em dinheiro e alimentos a funcionários do Ministério da Agricultura. Os funcionários da pasta eram designados para, supostamente, fiscalizar lojas da rede nas cidades de Balsa Nova e Ponta Grossa, no Paraná.