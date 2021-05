Secretaria Municipal de Educação começa segunda fase do ensino presencial Ricardo Cassiano / Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 19/05/2021 14:08 | Atualizado 19/05/2021 16:58

Rio - Após sinalizar o retorno de gestantes e lactantes da rede municipal de ensino as atividades presenciais, a Secretaria Municipal de Educação voltou atrás no início da tarde desta quarta-feira. Segundo informativo enviado na terça-feira, as profissionais grávidas ou lactantes sem comorbidades deveriam voltar ao regime presencial no dia 1º de junho. A nova regra confirmada hoje, contudo, não prevê uma data efetiva para essa volta.

Segundo nota enviada pela SME, a todas as grávidas e lactantes que compõem os quadros da Educação municipal estão sendo avisadas "para permanecerem em casa, em regime de teletrabalho". A nova orientação é fundamentada em Lei Federal sancionada semana passada que prevê a permanência dessas profissionais em regime de teletrabalho até o fim da pandemia. "A Prefeitura tem sempre o compromisso de cumprir a legislação federal", concluiu a nota.

O órgão ainda informou que as profissionais só devem retornar ao regime presencial 14 dias após a aplicação da segunda dose da vacina contra vocid-19. O que deve ocorrer até o fim de junho, quando estão programados grupos que incluem as grávidas e lactantes sem comorbidades.

O comunicado de convocação feito pela Secretaria de Educação inicialmente prevendo o retorno para o dia 1 de junho gerou medo entre as profissionais da rede municipal.

A diretora da Secretaria de Assuntos Educacionais do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE-RJ), Duda Quiroga, comentou a convocação feita pela prefeitura: "A gente sabe que na Educação não existe trabalho isolado, então não tem como falar em retorno presencial de gestantes e lactantes. Já vimos caso de coronavírus tanto em gestantes e lactantes, crianças ficando órfãs, então não existe isso", disse a diretora.