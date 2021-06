PL tem o objetivo de contemplar as lactantes com bebês de até 2 anos de idade - Fernando Frazão/Agência Brasil

PL tem o objetivo de contemplar as lactantes com bebês de até 2 anos de idadeFernando Frazão/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 17:17

Rio - O deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) pede urgência na votação em plenário do projeto de lei que pretende incluir mulheres que estão amamentando no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19 no estado do Rio de Janeiro. A proposta foi a primeira a ser apresentada na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) com esse propósito.



O PL tem o objetivo de contemplar as lactantes com bebês de até 2 anos de idade. Na semana passada, a Câmara Municipal do Rio aprovou, em primeiro discussão, proposta semelhante. Estados como Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Su e Mato Grosso já iniciaram a imunização do grupo. Minas Gerais aguarda apenas a chegada de novos lotes das vacinas Pfizer e CoronaVac para que elas possam ser imunizadas.



"Por conta da pandemia da covid-19, muitas das lactantes reduziram a frequência de consultas médicas e até pediátricas por receio da exposição. É questão de saúde imunizar essas mulheres o quanto antes, diante do risco ainda elevado do coronavírus. A vacina será um bem para as mães e, consequentemente, para as crianças", justifica o parlamentar.



Além deste projeto de lei, outros dois que tratam da vacinação de lactantes também estão em tramitação na Alerj, sendo eles de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), e da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB).