Deputado Jalmir Junior (PRTB) Thiago Lontra / Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 16:14

Rio - Os deputados Ronaldo Anquieta (MDB) e Jalmir Junior (PRTB), tomaram posse, nesta terça-feira, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Os dois assumiram seus mandatos após as nomeações dos secretários estaduais de Obras e Infraestrutura, deputado licenciado Max Lemos; e de Trabalho e Renda, o deputado Léo Vieira.

Jalmir é militar da reserva e já atuou como vereador em São Gonçalo. Casado e pai de dois filhos, é bacharel em Direito e tem especializações em Direito Ambiental e Gestão dos Impactos Ambientais. “Pretendo, agora, trabalhar bastante e encaminhar, através do Legislativo, medidas que beneficiem e ajudem a população do estado, em particular da minha cidade, São Gonçalo. Quero honrar os valores da família e também meus eleitores e todos aqueles que acreditam no meu trabalho”, frisou Jalmir, que teve 18.707 votos, em 2018.

Já Ronaldo Anquieta é bacharel em Administração, com especializações em Administração Pública. Ex-secretário de Esportes e Lazer em Miguel Pereira e Itaboraí, ele recebeu 21.591 votos, em 2018. Na Alerj, pretende trabalhar por políticas públicas de qualidade para o estado. “Sei da responsabilidade, mas também sei que não estarei sozinho neste momento”, afirmou, agradecendo o apoio do deputado licenciado Max Lemos e do presidente do MDB, Leonardo Picciani.