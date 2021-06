Boletim desta terça-feira (15) - Reprodução

Publicado 15/06/2021 17:16 | Atualizado 15/06/2021 18:43

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 913.682 casos confirmados e 53.242 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.341 novos casos e 227 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,83%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 849.578 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 45,4%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 13 pessoas e a de enfermaria, 7.



Prefeitura do Rio anuncia novas datas de repescagem para vacinação



Esta semana, o calendário para a população em geral chega aos 50 anos e o objetivo é completar esse grupo antes do início da próxima faixa etária, de 49 anos para baixo.



De acordo com o novo cronograma, nesta terça-feira (15) se vacina o grupo de 52 anos, com mulheres pela manhã e homens no turno da tarde. Na quarta-feira (16), a vacinação geral é interrompida para a vacinação dos profissionais da Educação Superior, profissionalizantes e outros. Na quinta-feira (17), a vacinação geral volta com o mesmo esquema de turnos para a faixa de 51 e na sexta-feira (18) será a vez de quem tem 50 anos.