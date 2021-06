Praça de pedágio da Via Transolímpica - Divulgação

Publicado 15/06/2021 17:35 | Atualizado 15/06/2021 20:34

Rio - O Procon do Rio de Janeiro autuou, nesta terça-feira, a concessionária ViaRio S.A., responsável pela administração da Transolímpica. O órgão estadual apura se a empresa aceita cartão de crédito e débito como forma de pagamento do pedágio, como determina a Lei 8014/18. A operação foi feita após denúncia de consumidores.



Fiscais identificaram que a empresa descumpre a legislação, já que não aceita essa forma de pagamento em nenhuma das praças de pedágio. A empresa foi autuada e tem até 15 dias para se defender. A legislação diz que concessionárias de serviço público devem aceitar cartão de crédito e débito para o pagamento.

“Após realizarmos ação de fiscalização em outras importantes rodovias do estado, recebemos denúncias de consumidores sobre a Transolímpica e a partir daí montamos a operação. Poder pagar o pedágio com cartão de crédito ou débito não é apenas uma comodidade para o motorista, é o que determina a legislação” afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Em nota, a ViaRio S.A. afirmou que a Lei 8014/18 não se aplica à concessionária. "A lei 8014/18 é uma lei estadual e não se aplica às praças de pedágio das concessões municipais, como é o caso da Via Expressa Transolímpica", disse.