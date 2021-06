Para ter direito à escolha do imunizante, o gonçalense deve ter um laudo médico indicando a aplicação da vacina escolhida e os motivos - Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 15/06/2021 08:25 | Atualizado 15/06/2021 08:48

Rio - A prefeitura do Rio informou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que a repescagem por idade será realizada todos os dias durante esta semana. Já no sábado (19), será a chance para trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência a partir de 18 anos que não se vacinaram até o dia 29 de maio, de acordo com o calendário dos dois grupos prioritários.

Esta semana, o calendário para a população em geral chega aos 50 anos e o objetivo é completar esse grupo antes do início da próxima faixa etária, de 49 anos para baixo.



