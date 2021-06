Após cerco policial, PMs prendem dois sequestradores e apreendem armas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 11:54 | Atualizado 26/06/2021 12:39

Rio - Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 37º BPM (Resende) resgataram, na noite desta sexta-feira (25), um fazendeiro de 66 anos, vítima de sequestro relâmpago, que era mantido refém por bandidos armados. Dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, acabaram presos após cerco policial. A polícia suspeita da participação do caseiro da fazenda, que acabou detido.

De acordo com a Polícia Militar, o bando invadiu a fazenda do idoso usando carro do funcionário. No local, além da vítima, estavam familiares e outros empregados.

Após ameaças, os assaltantes fugiram levando cerca de R$ 6 mil em dinheiro, joias e uma caminhonete da família. Na fuga, o proprietário foi colocado na caçamba do veículo.

Os bandidos foram interceptados pelos PMs do GAT na divisa entre Rio e São Paulo, nas proximidades da cidade de Arapeí, localizada no estado de São Paulo. Os criminosos reagiram e houve troca de tiros. Após o confronto, parte da quadrilha conseguiu fugir e dois sequestradores foram presos. A vítima foi resgatada sem ferimentos.

Os militares apreenderam duas armas, munições e parte do material roubado pelos criminosos. O caso foi registrado na 89ª DP (Resende).