Presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) ainda não definiu que cargo disputará em 2022. - Thiago Lontra/Divulgação

Presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) ainda não definiu que cargo disputará em 2022.Thiago Lontra/Divulgação

Por Sidney Rezende

Publicado 26/06/2021 06:00

O estilo agregador do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Ceciliano, abriu um horizonte político para ele, ao mesmo tempo, que alargou possibilidades no jogo da sucessão. Neste momento, o deputado tem se empenhado na construção de uma aliança em torno da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Ceciliano se tornou um "articulador" natural. A sua força é tão explícita que seu nome já foi lançado para disputar o Governo do Estado, assunto que ele desconversa. Fala-se que poderia vir ao Senado, mas o presidente da Alerj faz questão de anunciar que é tão amigo do atual prefeito de Caxias que se Washington Reis oficializar sua candidatura, ele (Ceciliano) se recandidata para deputado estadual. Embora pudesse também lançar-se para federal. No entanto, há chances de Reis partir para ser vice numa chapa com Cláudio Castro para o Governo do Estado. Tudo está em aberto...



REALIZAÇÕES



"A minha energia hoje está voltada para a construção da unidade em torno de Lula. Aqui na Alerj, com o empenho de todos os deputados, nós economizamos R$ 500 milhões. Vamos inaugurar em agosto um único prédio com todas as atividades centralizadas. Cumprimos nossa missão num momento tão difícil do nosso povo", diz Ceciliano. Sobre renovação política, o presidente da Alerj prefere não comentar, mas o que se fala nos corredores da Assembleia é que pelo menos 30% da casa estará aberta para novas candidaturas. Algo como se 36 dos 70 abrissem as portas para novos nomes.

Amigo de Aécio voltou

Alexandre Accioly - Reprodução/Instagram

Alexandre AcciolyReprodução/Instagram

Publicidade

Com vistas às eleições do ano que vem, o governador do estado do Rio intensifica as conversas com a classe empresarial. Outro dia, um amigo da coluna viu Cláudio Castro num jantar particular com Alexandre Accioly, dono das academias Bodytech. No cardápio, como arregimentar pesos-pesados da economia fluminense em torno de sua campanha.

Setor de pescado

Publicidade

Estado do Rio de Janeiro poderá aumentar sua arrecadação em R$ 300 mil com o setor de pescado, se projeto de lei do deputado Rosenverg Reis (MDB) for aprovado. Texto propõe reduzir a base de cálculo do ICMS deste segmento, cobrando 7% da alíquota do imposto nas operações de saída do estado.

Sistema carcerário

Publicidade

Apesar de requisitos legais para prisão domiciliar, 27% das mulheres presas em flagrante, entre janeiro e abril deste ano, tiveram a reclusão mantida após audiência de custódia, segundo dados da Defensoria Pública. Todas respondem por crime que não envolve violência nem grave ameaça e são gestantes, lactantes ou têm filhos com menos de 12 anos de idade ou deficiência.

PICADINHO

Publicidade

Plataforma Árvore promove congresso gratuito “Conversas que transformam” com participações de Conceição Evaristo, Flávia Oliveira e Drauzio Varella. Nos dias 29, 30 e 1º, a partir das 18h.

3ª Edição do Festival Online da Orquestra Petrobras Sinfônica termina amanhã (27). Festival, com concertos que vão do clássico ao pop, é gratuito, no Youtube da orquestra. Hoje (26), as apresentações são do Thriller Sinfônico (com músicas do rei do pop, Michael Jackson) e Balão Mágico Sinfônico.

Publicidade

MetrôRio "veste" escada da estação Central com as cores do arco-íris para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, na próxima segunda-feira, dia 28.