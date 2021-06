Secretário da PM do Rio, Rogério Figueredo é criticado por políticos da direita bolsonarista - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Secretário da PM do Rio, Rogério Figueredo é criticado por políticos da direita bolsonaristaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Sidney Rezende

Publicado 12/06/2021 06:00

A vitória de Jair Bolsonaro para a presidência em 2018 trouxe consigo um grande número de deputados conservadores oriundos das forças de segurança. A esmagadora maioria assumiu seus cargos com a convicção que daria o melhor exemplo de eficiência no poder que a direita jamais teria alcançado em anos de militância histórica. Principalmente os novatos achavam que iam nomear todos os cargos chaves da Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e do Sistema Penitenciário. Um deles chegou a dizer numa roda de amigos que ele se sentia "um John Wayne, um Clint Eastwood", atores célebres do gênero faroeste americano. Alguns deputados compraram armas, requisitaram policiais para sua segurança pessoal e colocaram giroflex nos seus carros blindados. Outros invadiram prédios públicos exibindo suas carteiras de parlamentares, o que facilitou o acesso.



WITZEL



O desastre da administração Wilson Witzel e, por consequência seu impeachment, impediu a direita radical de ter ainda mais ingerência no comando policial do Estado. A ordem agora é derrubar o atual comandante da PM, sob o argumento que falta-lhe autoridade para prosseguir no posto. O deputado Gustavo Schimidt é um que não esconde se descontentamento com a gestão do Coronel Rogério Figueredo, "...um secretário que não atende os parlamentares, e ainda por cima tenta prejudicar! Egocêntrico!". Os 17 parlamentares bolsonaristas vivem agora um drama: se eles conseguirão suas reeleições. Há quem jure de pés juntos que fez as contas e que pelo menos 60% não retornam.

Para que não seja só estatística

Kathlen Romeu estava grávida - Reprodução / Instagram

A pedido de representantes da Juventude do PV do Rio, o deputado Eurico Júnior apresentou requerimento de informações à Secretaria de Estado de Polícia Militar sobre a morte da gestante Kathlen Romeu, de 24 anos, no Lins. Segundo o parlamentar, é preciso saber as circunstâncias da morte da jovem e de seu filho, ainda na barriga, para que este episódio não seja mais um número nas estatísticas da violência no estado.

Quem é dono do mandato

Antes de sair do partido, Freixo acertou sobre com quem fica seu mandato. Dessa forma também, sua suplente a deputada federal, Luciana Boiteux, avisou que não fará reivindicação do posto. Segundo a parlamentar, Freixo "vem atuando na Câmara como uma figura chave na oposição ao bolsonarismo. Além disso, todos sabemos sobre as ameaças que sofre desde que presidiu a CPI das Milícias em 2010, e da proteção necessária que o Estado lhe concede e que poderia perder, caso não tivesse um mandato".

Identificação de Ferro-velho

Projeto de lei do vereador Márcio Ribeiro (Avante) determina que ferros-velhos passem a ter como obrigatoriedade a identificação dos vendedores e/ou compradores de sucatas, além da procedência do material no ato da negociação.

PICADINHO

Inscrições para o Vestibular Cederj 2021.2 foram prorrogadas até amanhã (13). São oferecidas 7.574 vagas em 16 cursos.



MPRJ denuncia treze PMs por terem removido cadáveres durante operação na comunidade do Fallet em 2019.



Em parceria com a Ferj, a TV Alerj passa a exibir jogos do Campeonato Carioca da Série C.