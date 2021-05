A chacina da Candelária aconteceu no dia 23 de julho de 1993 Estefan Radovicz/Agência O Dia

Por Sidney Rezende

Publicado 22/05/2021 06:00

A ação policial que aconteceu no Jacarezinho e levou à morte 28 pessoas é somente mais uma das tantas tragédias que o Rio de Janeiro oferece ao mundo. Daqui a três meses, relembraremos a outra chacina ocorrida na noite de 23 de julho de 1993: a da Candelária. Há 28 anos, pouco antes da meia-noite, um táxi e um carro de passeio, com placas cobertas, pararam em frente à Igreja da Candelária, na Avenida Presidente Vargas, no Centro, onde saltaram quatro criminosos que atiraram contra mais de 40 pessoas, a maioria adolescentes, que estavam dormindo nas proximidades da igreja.



CRIMES BÁRBAROS



Wagner dos Santos tinha 21 anos quando a execução aconteceu. Ele e outros dois meninos foram acordados no susto e obrigados a entrar num dos carros, dentro do qual foi baleado quatro vezes, mas não morreu. À imprensa, na época, Wagner contou que quando recobrou os sentidos ele percebeu estar na altura do MAM, no Aterro do Flamengo, e viu que os meninos que estavam ao seu lado estavam mortos. "Um dos quatro tiros entrou na nuca dele e saiu pelo olho”, conta Patrícia de Oliveira da Silva, de 41 anos, irmã de Wagner, o sobrevivente. De lá até nossos dias, as incontáveis balas perdidas já dizimaram vidas de muitas crianças com sonhos que jamais se realizarão. O que aconteceu no Jacarezinho é mais uma face perversa do pouco valor que temos dado para a vida humana. Até quando?

Desaparecimento de crianças

Depois de criar a lei Alerta Pri, que fixa o disparo de mensagens de SMS para encontrar crianças desaparecidas, o deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) ingressou com ação para obrigar operadoras a cumprirem a lei. Segundo a ação popular, as empresas foram oficiadas em março. Mas não cumprem a lei. No Rio, desaparecem de 20 a 25 pessoas por dia.

Mais crédito

A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e a Junta Comercial do Estado do Rio (Jucerja) assinaram convênio para agilizar o acesso à informação entre os órgãos e garantir celeridade no processo de concessão de crédito da Agência aos empreendedores do estado do Rio de Janeiro.

O trabalho dos docentes

Será lançado na próxima terça-feira (25), às 19h, o livro "Trabalho Docente Sob Fogo Cruzado - Volume II", que reúne estudos, críticas e relatos sobre a resistência dos professores e profissionais da Educação. O livro, digital e gratuito, fica disponível no site da editora do Laboratório de Política Públicas da Uerj.

PICADINHO

Cinema Nosso irá lançar "NIA - A Jornada de uma Jovem Negra", um jogo de tabuleiro educativo totalmente desenvolvido por jovens negras. Inscrições e mais informações pelas redes sociais da ONG Cinema Nosso.

MPRJ obtém decisão para que Petrópolis conceda aposentadoria especial a servidores com deficiência.

Na próxima semana, audiência pública na Câmara Municipal do Rio vai discutir Projeto de Lei sobre a Reforma Tributária do Município - LDO, com a presença da Secretaria Municipal de Fazenda.