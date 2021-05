Para reitor da Uerj, Ricardo Lodi, tentativa de acabar com Uerj fracassa no nascedouro. Ricardo Cassiano

Por Sidney Rezende

Publicado 29/05/2021 06:00

O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi, divulgou nota oficial exprimindo a indignação da comunidade acadêmica como um todo com a proposta de um deputado estadual bolsonarista determinado a extinguir a UERJ. Diz a nota: "Além de violar a Constituição do Estado, se ignora a extrema importância da Universidade para a população fluminense, que conta com ensino público e gratuito, inclusivo e de qualidade, assim como uma estrutura de pesquisa de ponta, que nos colocam nas primeiras posições dos rankings nacionais e estrangeiros. (...) Fracassada no nascedouro, a tentativa de extinguir a Uerj revela a existência de setores da sociedade, com representação política, que empreendem uma guerra cultural contra a ciência, baseada no irracionalismo irresponsável, cujos resultados já são sentidos pelo povo brasileiro na sabotagem ao enfrentamento da Covid-19".



APOIO AO CONHECIMENTO



Para o professor do Departamento de Comunicação, Sérgio Souto, "é significativo que um parlamentar, pago por dinheiro público do estado de maior capital cultural do país, tenha na produção de factóides contra uma das principais universidades do país sua principal forma de mobilizar sua base eleitoral", diz ele. A diretora da Faculdade de Formação de Professores, Ana Santiago, compartilha da revolta. "O ataque aos espaços produtores de conhecimento é uma evidência concreta que o grupo político em questão repudia o acesso da população ao saber crítico". Para o deputado Alessandro Molon, "o projeto está fadado ao fracasso, por muitas razões. Só mostra a tragédia que é o bolsonarismo, que mira uma universidade que orgulha o RJ e o país. Aos Uerjianos, obrigado por tudo o que têm feito pela educação, ciência e inovação! Vida longa à Uerj". A deputada Dani Monteiro (PSOL) lembra que "a Uerj foi a primeira universidade brasileira a instituir o sistema de cotas. São 26 mil alunos desde 2003. Pretos e pobres, que não teriam oportunidade de participar da vida acadêmica não fosse essa política inclusiva. Em que mundo ou realidade vive o deputado?”, pergunta.

Combate à intolerância religiosa

Projeto de lei do vereador Marcio Ribeiro (Avante) pede que seja declarada como patrimônio cultural e de natureza imaterial do povo carioca as religiões de matriz e de influência africana. "O combate à intolerância religiosa será ainda maior se tivermos o envolvimento e a mobilização da sociedade civil. Esse é um dos caminhos para que a gente possa alcançar o respeito para todas as religiões", disse.

Lixo Zero na Câmara Municipal

Vereador Vitor Hugo (MDB) encaminhou à presidência da Câmara Municipal do Rio programa para que sejam adotadas ações que levem à gestão integral dos resíduos sólidos produzidos no Palácio Pedro Ernesto. Em sua proposta, o vereador esclarece que o objetivo é zerar o lixo produzido pela Câmara.

Menor imposto

Lei sancionada pelo poder executivo reduz imposto sobre querosene de aviação. O ICMS incidente na saída interna de querosene de aviação terá alíquota de 7% até o fim de 2035 para as empresas que operam nos aeroportos do estado.

PICADINHO

Escola Politécnica da UFRJ realiza, de segunda a quarta, a Semana do Meio Ambiente, com o tema geral Desafios da Gestão Ambiental. De 18h às 20h, em seu canal no YouTube.

Receita Federal já recebeu mais de 2,5 milhões de declarações de Imposto de Renda no Rio de Janeiro. Prazo termina na segunda-feira (31).



Até dia 13 de junho, mostra de animações produzidas por alunos da UVA integram o Festival Anim!Arte. Acesso é gratuito pelo site do festival.