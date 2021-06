Sepultamento de Kathlen Romeu, jovem grávida que morreu durante tiroteio no Complexo do Lins - Luciano Belford / Agência O DIA

Sepultamento de Kathlen Romeu, jovem grávida que morreu durante tiroteio no Complexo do Lins

Por Bernardo Costa

Publicado 09/06/2021 17:13 | Atualizado 09/06/2021 17:34

Rio - Moradores da comunidade Barro Vermelho, no Complexo do Lins, reafirmam que o tiro de fuzil que matou Kathlen Romeu, de 24 anos, no interior da comunidade, na tarde de terça-feira, partiu da Polícia Militar. Eles usam o termo "cavalo de troia" para explicar a ação dos militares. Kethlen foi sepultada, na tarde desta quarta-feira, no Cemitério São Francisco de Paula, no Caju. Cerca de 300 pessoas acompanham o enterro.



"Eles fizeram 'Tróia' para atacar os bandidos, mas acabaram matando uma inocente grávida (Kethlen estava no quarto mês de gestação). Eles estavam escondidos dentro de uma casa desde a manhã, por várias horas, esperando os bandidos aparecerem. Quando eles surgiram, os PMs atiraram de dentro dessa casa. Mas quem morreu foi a menina inocente. Foram dois tiros apenas. Não houve tiroteio", disse uma moradora da comunidade, que diz ter presenciado o momento.



Familiares e amigos pedem justiça durante sepultamento de Kathlen Romeu, jovem grávida que morreu durante tiroteio no Complexo do Lins.

Segundo ela, os policiais só pararam de atirar após os gritos da avó da vítima, que foi atingida na Rua Araújo Leitão, por volta de 14h: "Logo depois dos tiros eu só vi a tia gritando: 'para, para, ajuda a socorrer'. Aí eles pararam de atirar. Eu fui ajudar e vi que a Kethlen tinha sido atingida", diz a moradora, que faz uma denúncia:



"Os policiais desceram da casa de onde atiraram e foram ao local. Eles ficaram procurando as cápsulas para recolher é ainda limparam o sangue no chão. Mas ainda tem marca do sangue dela no muro, perto de um buraco enorme de bala, de fuzil".



Um amigo da família também contou que não houve tiroteio, apenas tiros disparados pela Polícia Militar. "Eles estavam de 'Tróia' nessa casa esperando os bandidos amarem a boca de fumo, que existe ali no local, no meio das casas e do comércio. A casa da avó da Kethlen fica perto. Quando eles colocaram a boca de fumo os policiais, escondidos na casa, atiraram. Não deu tempo de os bandidos revidarem. Eles que estão nessa vida sabem se proteger. Os moradores inocentes, não".

Questionada pelo DIA, a Polícia Militar não respondeu sobre a denúncia dos moradores sobre a ação "cavalo de troia" e que teriam limpado o sangue no local. A corporação informou que o Comando de Polícia Pacificadora (CPP) realizará um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias do fato. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.