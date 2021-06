Morre a atriz Mabel Calzolari, aos 21 anos - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:47 | Atualizado 22/06/2021 17:15

Rio - A atriz Mabel Calzolari faleceu após dois anos enfrentando uma doença rara que atingiu sua medula. A notícia foi divulgada, nesta terça-feira (22), pela também atriz Monique Curi, que vinha oferecendo apoio à família . A jovem de 21 anos teve morte cerebral após sofrer diversas paradas cardíaca e respiratória, e deixa seu único filho, Nicolas, de 1 ano e 11 meses.

"Passando aqui para dar uma notícia que eu não queria dar. Mas estou recebendo inúmeras, centenas de mensagens perguntando sobre notícias da Mabel. E hoje a gente teve a confirmação que não queria ter. É que acabou. A Mabel não está mais entre nós. Inacreditável", começou Monique em vídeo publicado no Instagram.

"Tudo começou com a aracnoidite, uma inflamação na coluna (ela foi diagnosticada em 2019, pouco depois de dar à luz). A luta dela era para não ficar tetraplégica. A partir daí a gente pediu ajuda", relatou a atriz. odo mundo ajudou tanto. Só que, de dezembro para cá, ela abriu a coluna nove vezes. Abrir tanto a coluna desse jeito, eles tentando resolver o problema da aracnoidite, pode ter causado alterações no sistema nervoso. Porque ela começou a ter sintomas, e ninguém conseguia descobrir o que era. Os exames não davam nada. Não tinha infecção, não tinha nada. Ela fez não sei quantas ressonâncias, tomografias, cintilografias... Ela fazia tudo e não dava nada", contou a apresentadora do canal "Jeito de Ser", no Youtube.

"Na semana passada, ela começou a ter convulsões e começou a não reconhecer mais as pessoas. De lá para cá, agravou bastante a situação dela. Porque teve parada respiratória, depois teve parada cardíaca de 12 minutos. Ela estava intubada, começou a não responder mais aos estímulos. A gente foi no domingo visitá-la. Foi ontem. Porque ontem verificaram um inchaço grande no cérebro dela. Provavelmente já estava ocorrendo a morte cerebral", continuou Monique.

"Quando acontece inchaço muito grande no cérebro, o sangue não chega. Aí eles pediram até hoje para dar uma resposta. Tiraram a sedação dela, fizeram todos os exames para confirmar a morte cerebral. Confirmando a morte cerebral, de acordo com a lei, é dado o óbito", explicou a artista.

"Vinte e um anos, linda, carisma, de uma bondade, mãe do Nicolas, filha da Silvinha, que está destruída. Ela não está aqui mais. Agora só pedir a Deus que a receba, que ela fique bem. Agradecer a cada um de vocês que participaram com orações, com a vaquinha. O dinheiro da vaquinha vai para a Silvinha. Ela vai precisar muito", encerrou a apresentadora.

Mabel Calzolari participou, em 2018, da novela "Orgulho e Paixão". A atriz de 21 anos passou grande parte deste ano internada e estava atualmente no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Rio de Janeiro. Em abril, o ator João Fernandes, de quem Mabel se separou no ano passado, afirmou ter esperanças de que a mãe do pequeno Nicolas se recuperasse.

"Ela está lutando pela vida dela. A história dela é muito marcante, não conheço nenhuma outra que tenha mexido tanto comigo. Mas a gente continua tendo confiança que já, já ela vai estar com o Nicolas", disse o artista, na ocasião, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".

