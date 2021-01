Mabel Calzolari Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 18:41

A atriz Monique Curi decidiu criar uma vaquinha online para custear o tratamento da colega de profissão Mabel Calzolari. Aos 21 anos, ela sofre sofre com a aracnoidite adesiva, uma doença rara e que não tem cura. Talita Younan, Aline Dias e Giullia Buscacio também divulgaram a arrecadação nas redes sociais.

Monique, que está no ar como a recepcionista Antônia, na novela 'Laços de Família', publicou um vídeo no Instagram para falar sobre a vaquinha. A meta é conseguir R$ 50 mil, mas até o momento a arrecadação registra pouco mais de R$ 10 mil. "O aracnoide é uma das membranas que circundam os nervos da medula espinhal. A aracnoidite é uma condição em que a membrana incha e causa dor. Pode ser causada por uma infecção, lesão ou compressão crônica da medula espinhal. Não há cura para a aracnoidite. A aracnoidite é muito grave, afeta os nervos e pode resultar em paralisia das pernas. Ela precisa da nossa ajuda para remédios, cadeira de rodas e tudo o que mais for necessário".

Mabel está internada no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. "Ela não sente as pernas, não consegue andar. Sem plano de saúde, está sendo acompanhada pela mãe, que não está podendo trabalhar como cabeleireira", completa sobre a colega que fez uma participação na novela' Orgulho e Paixão', em 2018.