Homem tinha 15 anotações criminais - Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 19:35 | Atualizado 27/06/2021 22:08

Rio - Um suspeito foi morto, no fim da tarde deste domingo, por volta de 17h50, após desobedecer uma ordem de parada do Grupo de Patrulhamento de Tático (GPT) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Avenida Automóvel Clube, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a PRF, que fazia uma blitz na região, o bandido atirou contra os agentes e houve confronto. Ele, que não teve o nome divulgado, tinha 15 anotações criminais e um mandado de prisão em aberto. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para a perícia. Ainda não há informações sobre quais crimes o homem já cometeu ou por qual crime constava seu mandado de prisão.

Ainda segundo a PRF, uma mulher que estava no carona também foi atingida pelos disparos. Ela foi identificada como Miriam dos Santos, de 25 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h45 e encaminhou a vítima para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Miriam. Os agentes encontraram uma pistola e uma arma falsa no veículo.