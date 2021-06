Adolescente é preso no Hospital Alberto Torres (HEAT) após esfaquear irmãs em São Gonçalo - DIvulgação

Por *Thalita Queiroz

Publicado 27/06/2021 19:26 | Atualizado 27/06/2021 22:38

Rio - Um adolescente de 17 anos, suspeito de esfaquear duas jovens em São Gonçalo, na noite de sábado (26) , foi apreendido em flagrante neste domingo após procurar atendimento médico no mesmo hospital onde as vítimas estão internadas. De acordo com a, o rapaz chegou ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) às 01h03 com os dois braços quebrados e outras lesões supostamente provocadas por moradores do bairro Bom Retiro, em São Gonçalo, onde morava.

Uma das vítimas o reconheceu por foto e confirmou que o jovem foi o responsável pelo ataque. Policiais da 73ª DP (Neves) foram até a unidade de saúde, mas o adolescente não foi levado à delegacia e segue internado no CTI em estado grave. Segundo a direção do hospital, as adolescentes têm estado estável.

Em depoimento na 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado, a mãe das adolescentes, Darlene da Silva Machado, afirmou que as agressões foram motivadas por ciúme, pois o rapaz, ex-morador de rua acolhido pela família há três meses, estaria apaixonado por Brenda. Ainda segundo a mãe, a filha mais velha informou que iria sair e o adolescente começou uma briga. Na discussão, ele agrediu Brenda e foi expulso pela mãe da menina.

O suspeito saiu da casa por volta das 17h30 e aguardou Darlene deixar o local, às 21h15, para atacar as jovens. Brenda e Gabriela foram esfaqueadas e o bandido fugiu em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente responderá por tentativa de feminicídio.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes