Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 27/06/2021 08:34 | Atualizado 27/06/2021 15:52

Rio - Duas irmãs adolescentes, identificadas como Brenda Machado Viana, 15 anos, e Gabriela da Silva Viana, de 13, foram esfaqueadas na noite deste sábado, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime seria um ex-morador de rua acolhido pela família que estaria namorando uma das meninas. Ele está foragido. No início deste mês, uma família viveu momentos de terror no mesmo município, quando um homem invadiu uma casa, matou a namorada a facadas e feriu os pais e uma filha dela.

O caso deste sábado ocorreu por volta das 21h15, no bairro Jardim Bom Retiro. A motivação do crime, segundo depoimento da mãe, seria por conta da não aprovação dela do relacionamento da filha com o rapaz. O jovem é um ex-morador de rua e foi acolhido pela família há três meses. Ele aproveitou que a mulher saiu para ir ao mercado e cometeu o crime.

A duas meninas foram socorridas por vizinhos e parentes e levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê.

Segundo informações iniciais, uma delas está internada na Sala Vermelha do hospital e seu estado de saúde é considerado estável. Já a outra irmã, está no Centro de Trauma da unidade hospitalar e também apresenta quadro de saúde estável.

Em nota, a Polícia Civil disse que as "investigações estão em andamento pela 74ª DP (Alcântara). O autor foi identificado e, segundo os agentes, a motivação do crime seria a não aprovação da mãe das vítimas para o relacionamento dele com uma das adolescentes. Agentes realizam diligências para localizá-lo".

Já a PM disse que foi acionada no hospital para uma ocorrência envolvendo vítimas de armas brancas. "De acordo com as informações da mãe das jovens, elas teriam sido atacadas por um jovem que morava com a família, no Colubandê, após desentendimento com a mulher. O caso foi registrado na 74ªDP".

ERRATA: Diferente do informado anteriormente, o suspeito não é namorado da mãe e sim de uma das vítimas. A informação foi passada pela polícia, mas foi corrigida posteriormente e alterada na reportagem.

FAMÍLIA ESFAQUEADA

No dia 8 deste mês, a jovem Ana Caroline Felício, de 29 anos, morreu depois de ter sido esfaqueada pelo ex-namorado, Marcus Vinicius Lemos Batista, de 42 anos. Além de matar a mulher, ele esfaqueou os pais e a filha dela, uma menina de 5 anos.

Marcus Vinicius foi preso em menos de 24 horas, momentos depois do sepultamento de Ane Caroline. A pequena Emylli Vitória Pereira Felício de Souza permaneceu internada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres até o início da semana passada, quando recebeu alta e retornou para a casa.