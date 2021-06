Por Isabele Benito

Publicado 28/06/2021 00:00

Rio - E o negócio engrenou, hein... O calendário de vacinação no Rio não para de ser adiantado.

Já virou até espécie de evento! Toda sexta-feira, o povo fica aguardando qual será a "surpresa" da próxima semana.

De hoje até sábado, os contemplados serão as pessoas de 47 a 43 anos...

E vendo o calendário, na hora eu pensei:

Se tudo caminhar bem, na próxima semana será a minha vez! Aí meu pai... O coração fica como?

O coração eu não sei como vai ficar, mas o braço... Ah, esse tá prontinho e não é de agora!

Esse não é um sentimento só meu, mas de todos aqueles que acreditam que a ciência é a única saída para acabar com esse vírus que já fez tanta gente chorar.

Eu não tenho nem roupa pra esse evento, Brasil!

3,2,1... É DED... Opa, não! Eu quero é vacinaaaa pra ontem!!!! E no braço, hein?!





PINGO NO I

Doação de 20 toneladas de alimentos a organizações que apoiam LGBTQIA - Divulgação

Com a pandemia, a crise chegou para todo mundo... Principalmente para as famílias LGBTQIA , onde a dificuldade, infelizmente, é ainda maior.

A gente sabe que a realidade ainda é muito cruel... Muitos são expulsos de casa, vivem nas ruas, sofrem preconceitos em seus trabalhos, quando conseguem trabalhar, e se vêem completamente sem renda até para se alimentar...

Por isso, no Dia Internacional do Orgulho Gay, a Ação da Cidadania vai doar 20 toneladas de alimentos para as organizações que apoiam a população LGBT, 10 toneladas a mais dos que as doadas no ano passado!

É solidariedade e também uma forma de acolher aqueles que tanto sofrem com um vírus tão devastador quanto esse que tá aí... A LGBTfobia! Afinal, não dá pra esquecer que o Brasil é o país que mais mata gays em todo o mundo.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Comida também é sinônimo de amor, e amar nunca foi tão necessário!

TÁ BONITO!

Lucy foi resgatada depois de 12 horas no Metrô - Divulgação

Foi um sábado de terror e tanto para a perita criminal e assessora técnico-especial da Sepol, Denise Rivera... Mas ainda bem que teve final feliz!

Ela deixou sua cadelinha Lucy, de 2 anos, para tomar banho em um pet shop da Tijuca... Até que a vira-lata fugiu e foi parar dentro da estação do metrô da Saenz Peña! Imagina o desespero?

"Ela é muito esperta, adora subir e descer escadas. É o meu bem maior", contou Denise à coluna.

Com a fuga de Lucy para os trilhos do metrô, uma verdadeira operação de guerra foi montada para que ela fosse resgatada! Isso tudo com os trens em movimento... Só depois de 12 horas de procura, com os trilhos já desligados, finalmente a cadelinha foi resgatada, sem ferimentos graves, pasmem, na estação Central do Brasil... 3h30 da madrugada!

"Foi muita agonia. Seis seguranças foram voluntários nessa busca e ela está viva, sã e salva!", completou Denise.

Que história de tirar o fôlego, hein?! O pet shop tem que ser responsabilizado por essa falta de atenção. Que bom que não aconteceu o pior e Lucy já está com a família.

Parabéns pelo Metrô por todo o serviço de socorro à cadelinha sapeca.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Foi tenso, mas cachorrinho também tem anjo da guarda, e tenho dito!