Edmar Santos: ex-secretário - Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 06:00

Não sou eu, a polícia, o MP... Foi ele mesmo que se declarou corrupto e delatou um esquema que levou até o governador eleito ser derrubado. Tô falando do mais novo prestigiado da praça, Edmar Santos.



Não é possível que a gente normalize um corrupto assumido da pandemia ser elevado ao cargo de anestesista da PM! Na boa, em qualquer país sério, o ex-secretário de saúde do governo Witzel já teria seu CRM cassado... Quanto mais fazer parte do corpo clínico do Hospital da Polícia Militar.



Sim, isso parece prêmio para a corrupção! O homem que nunca entregou o hospital de campanha, desviou milhões, confessou esquema sujo de dinheiro que poderia ter salvado vidas, agora pode ser alçado a anestesista da instituição. Não tem argumento que me convença que a sociedade aceite um negócio desse.



É um dos maiores retratos de impunidade que já vi na vida! Repito... Centenas de pessoas morreram pelo vírus e pela corrupção, da qual ele assumidamente fez parte!



Foi na casa dele que a polícia encontrou R$ 8 milhões em dinheiro vivo! Tudo fruto de esquemas na Saúde.



Isso não é segunda chance, ele não cumpriu o que deve para a sociedade. Os alunos da Uerj, quando ele tentou ser professor, não admitiram com toda a razão!





Um PM que não quis ser identificado, me mandou: “Nós policiais só não protestamos, pois iríamos sofrer retaliações. Infelizmente ficamos de mãos atadas, esse Edmar Santos é um prepotente. Te garanto que chegando ao HCPM, ele irá tratar a todos os que estão abaixo dele com arrogância e desrespeito que lhe são peculiares”, conta ele, que pediu para não ser identificado.



É assim? A gente exige que o bandido pobre seja punido, mas o “doutô” vai ser promovido dentro de uma das instituições mais respeitadas do Rio? Doutor não... Corrupto! Com todas as letras.





3,2,1... É DEDO NA CARA!







PINGO NO I

A proposta do “Reviver Centro”, debatida na Câmara e já aprovada, traz muito mais do que mudanças para região... Traz esperança, principalmente para os comerciantes que tanto sofreram com a pandemia e ainda juntam seus cacos.



É bom demais ver que já no início do próximo mês, bares, como Rio Scenarium, uma tradição do bairro, já se movimentam para reabertura. Com direito à feijoada e samba, claro com tudo dentro das normas de distanciamento contra a covid, afinal a pandemia ainda está aí!



Mas vamos combinar que essa junção “vacina no braço” e “luz no fim do túnel” para a Economia já traz um alívio e tanto.



Então, bora colocar o Pingo no I...



A gente tem que mostrar otimismo e seguir na torcida. É o coração do Rio! É hora de reviver, mas também de reagir.







TÁ BONITO!

Semáforo na Estrada dos Bandeirantes funcionando - divulgação

Olha aí o poder do jornalismo... Lembra do semáforo na Estrada dos Bandeirantes, que estava quebrado há duas semanas e o nosso leitor Jonas reclamou na quarta?



Pois a CET-Rio já foi lá e consertou, bem rapidinho! (Mais ou menos, né... Só depois que a gente entrou na jogada.)



É disso que a gente gosta, prestação de serviço! A gente sabe que é algo simples, um semáforo, que pode não parecer, mas faz uma diferença danada no dia-a-dia de quem dirige, de quem atravessa a rua, de quem pega o buzão...



Então, valeu pelo trabalho, CET-Rio. A gente espera que ninguém vá lá e roube os cabos como fizeram da última vez. Vamos ficar de olho!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A gente tá aqui pra isso, e tenho dito.