Por Isabele Benito

Publicado 21/06/2021 03:00

Eu sempre falo, vida de jornalista é mais escutar histórias que contar histórias.



E quando eu ouço: “Dona Isabele posso pedir um favor?”, eu já sei… Ou é “manda um beijo pra mim” ou pra que eu cobre alguma coisa que não tá certo…



E foi o que fez Seu Moacir, jardineiro que mora na Penha, depende do BRT e tá brabo com a prefeitura.



“Eles falam, falam pra vocês que vão fazer e acontecer, mas tem coisa no BRT que só piora.”



Em cinco minutos eu já tinha o assunto principal dessa coluna. Assunto antigo, mas se causa impacto na vida dele, merece ser falado e cobrado!



As linhas de BRT diretas do Galeão até Alvorada desapareceram desde o ano passado.



“Dona Isabele, eles não falam nada pra gente. As linhas 30 (Galeão X Alvorada) e 43 (Fundão X Santa Efigênia) não existem mais. Só sobrou o 31 (Vicente de Carvalho X Alvorada) e o 46 (Penha X Alvorada). Agora vem tudo num só ‘empipocado’, gente na cabeça de gente”, reclamou Seu Moacir.



Aí você vê, eu não parei de trabalhar... No caso dele, não se faz trabalho de casa no jardim dos condomínios... E ninguém vacina a gente!



Não tô querendo julgar a prioridade dos outros, mas teve gente que ficou trabalhando de casa e foi colocado na prioridade.



O trabalhador, além de não ser vacinado, ainda é obrigado a se aglomerar no ônibus... É justo? Não! Essa coluna aqui afirma com todas as letras, não é justo! Se isso é desumano sem pandemia, imagina com.



E em relação à vacina, ah isso ele tem razão… Ninguém lutou por motorista, caixa de supermercado ou por gente que pega trem e busão.



Esses são os verdadeiros sobreviventes!



3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Não me pergunte o que tá acontecendo no Rio, mas que o frio chegou com força, ah chegou!



E se aqui tá assim, imagina nas regiões mais serranas ou no interior do Estado? Não gosto nem de imaginar...



Tem gente que, infelizmente, nessa pandemia ficou apertado de grana até pra comprar uma roupa de frio. Uma mensagem pelo meu Instagram me chamou muita atenção: foi da Mirella Alvarenga, lá de Campos dos Goytacazes, que me contou que vende docinhos e não sabe como vai agasalhar a filha de 5 anos.



“Sou mãe solteira, e crio ela sozinha. Tô trabalhando pra tentar comprar pelo menos um casaco. Não é caro, mas meu movimento tá fraco”, escreveu ela.



É aí que tem que entrar a corrente do bem...



Então bora colocar o Pingo no I...



Ninguém precisa de muito pra poder ajudar! É hora da vizinha trocar roupa com a outra, e assim vai. Coração também se aquece!

TÁ MELHORANDO...

Lembra que no mês passado a gente falou aqui sobre a falta de opções de pagamentos na Linha Amarela?



Os motoristas que não tinham os 4 reais na carteira eram obrigados a voltar, já que a Dona Lamsa não aceitava cartão, transferência... Nada!



Pois ontem, os passageiros tiveram uma surpresa ao passar por lá e já verem máquinas de cartão sendo instaladas... Parece que agora vai!



Segundo os motoristas, os funcionários das cancelas não souberam informar quando o sistema começa a funcionar, mas acreditam que vai ser em breve. Então, a coluna procurou a Lamsa pra saber a data... Mas até o fechamento desta edição, a gente não teve resposta.



De qualquer forma, é um bom sinal! Tudo que os passageiros querem é uma Linha Amarela barata e também inclusiva.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Já era pra estar moderna há muito tempo, e tenho dito.