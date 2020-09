Rio - Um tucano foi resgatado na tarde desta segunda-feira, dia 14, na estação Botafogo, na linha 1 do MetrôRio, pela Patrulha Ambiental. A equipe da Guarda Municipal foi acionada pelo Centro de Controle Operacional da concessionária, pois a ave entrou voando por um dos acessos de pedestre da estação e acabou batendo contra uma parede no mezanino.



Tucano é resgatado na Estação de metrô de Botafogo, Zona Sul do Rio - Divulgação

Apesar do incidente, o tucano não sofreu nenhum ferimento, mas ficou bastante estressado. Enquanto aguardava a chegada da Guarda Municipal, a equipe do MetrôRio manteve a ave acolhida na bilheteria, para evitar aglomerações que pudessem estressá-la ainda mais. Após o resgate, o animal foi levado pelos guardas da Patrulha para ser solto em seu habitat, na Floresta da Urca.



Este é o terceiro resgate realizado neste ano em estações do MetrôRio. Os dois anteriores aconteceram nas linhas 2 e 4. O primeiro resgate foi de um sagui, em abril, na estação Jardim Oceânico, na Zona Oeste. O animal foi levado pelo Corpo de Bombeiros e devolvido à natureza às margens da Lagoa da Tijuca. E em julho, um gavião carcará foi visto por uma condutora na via, na estação Maria da Graça, na Zona Norte, e resgatado em seguida