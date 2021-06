Criança de 12 anos cai de prédio na Tijuca - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 14:44 | Atualizado 27/06/2021 15:00

Rio - É considerado grave o estado de saúde da pequena Júlia Pereira de Aguiar, de 12 anos, que caiu do 4º andar de um prédio na Tijuca , na ultima sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a menina permanece internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

A menina está com os tornozelos quebrados e com ferimentos no rosto. Júlia passou por cirurgia está sedada, sendo acompanhada pelos médicos.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta entender o que houve com a criança no momento do acidente. Ainda na sexta-feira, algumas testemunhas prestaram depoimento. O porteiro do prédio, que fica na Rua Conde de Bonfim, disse ao delegado responsável pelo caso que acreditou se tratar de um morador de rua que, possivelmente, estava cortando fios da rede elétrica.



A gravidade do acidente só não foi maior porque a menor caiu na rede elétrica, que amorteceu a queda. A polícia realizou perícia no imóvel.