Prefeitura de Nova Iguaçu vacinará pessoas entre 46 e 48 anos nesta semana - Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 12:18 | Atualizado 27/06/2021 12:24

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu vacinará pessoas entre 46 e 48 anos nesta semana, sem divisão de gêneros por dia. No próximo sábado (3), será o dia de repescagem para todos os grupos que perderam a data de vacinação da primeira dose da vacina contra a covid-19. Os 24 pontos de vacinação funcionarão das 8h30 às 16h de segunda à sexta-feira e no sábado das 8h30 às 14h.

Confira o calendário de vacinação com a primeira dose:

Segunda-feira (28): Pessoas de 48 anos;

Terça-feira (29): Pessoas de 47 anos;

Quarta-feira (30): Pessoas de 47 anos;

Quinta-feira (1/07): Pessoas de 46 anos;

Sexta-feira (2/07): Pessoas de 46 anos;

Sábado (3/07): Repescagem de todos os grupos.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, a segunda dose continuará sendo aplicada conforme agendamento de retorno.

Gestantes, puérperas (mulheres no período de 45 dias pós-parto), lactantes (mulheres que amamentam bebês até 12 meses) acima dos 18 anos com indicação médica ou laudo médico, pessoas entre 18 e 59 com comorbidades (necessário apresentar laudo médico com a doença enquadrada nos critérios de comorbidade definidos pelo Programa Nacional de Imunização) ou receita médica vacinam apenas com Pfizer ou Coronavac.

Confira os postos de vacinação que estão aplicando a Pfizer:

Espaço Municipal da Terceira Idade de Nova Iguaçu (Esmuti), na Clínica da Família Odiceia de Moraes;

Centro de Atendimento ao Deficiente (CAD);

Drive Thru Centro Olímpico;

Drive Thru Shopping Nova Iguaçu;

Drive Thru Top Shopping;

Drive Thru Detran.

Confira os postos de vacinação que estão aplicando a Coronavac:

Clínica da Família do Ambaí;

Clínica da Família de Austin;

Clínica da Família Boa Esperança;

Clínica da Família de Cabuçu;

Clínica da Família do Caiçara;

Clínica da Família Dom Bosco;

Clínica da Família Edi Pinto da Silva;

Clínica da Família Emília Gomes;

Clínica da Família de Jardim Paraíso;

Clínica da Família do KM 32;

Clínica da Família Maraú – Dirceu de Aquino Ramos;

Clínica da Família Marfel;

Clínica da Família de Vila de Cava;

Clínica da Família Vila Nova;

Clínica da Família Vila Operária;

Policlínica de Miguel Couto;

Unidade de Saúde da Família Rancho Fundo.

A Prefeitura de Nova Iguaçu alerta para o intervalo de no mínimo 14 dias entre a vacina Influenza (da gripe) e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante e a vacina contra covid-19.

