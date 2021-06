A publicitária Priscilla Laterce é quem comanda a Cozinha Gourmet da Pri - Divulgação

A Economia brasileira tem desencadeado momentos distintos aos empreendedores ao redor do país. Em meio a pandemia do novo coronavírus, a frase "Em toda crise existe uma oportunidade", que parece clichê, se tornou o grande mantra para quem deseja empreender. A melhor forma de entendermos as possibilidades de abertura de negócios em meio a pandemia é conhecendo histórias reais e que deram certo.

Da organização de eventos de gastronomia diretamente para a linha de produção, esse foi o caminho percorrido pela publicitária Priscilla Laterce, durante as primeiras semanas de quarentena, ela aproveitou a sua habilidade na cozinha, adquirida ao longo de 12 anos trabalhando com grandes chefs, para assumir as panelas. Com um cardápio bem variado, com empadões, quiches, panquecas, rocamboles, entre outros pratos, A Cozinha Gourmet da Pri só vem crescendo e a proprietária conta que toda a divulgação do seu trabalho é feita através das redes sociais. E que foi assim que conseguiu vários clientes fiéis.

"Comecei em março de 2020 e hoje já somos quatro na equipe, eu e mais três assistentes e o entregador. Atualmente estamos em obra ampliando nossa cozinha. Temos como objetivo cozinhar para famílias, sempre pensando em levar uma comida com gostinho caseiro e feita com carinho e afeto", destaca.

Visão para poder investir

Michele Menezes, de 32 anos, residente de Camaragibe, em Pernambuco. Assim como a Priscilla, ela também é formada em publicidade, e agora, é empresária. Michelle resolveu investir no formato de franquias e foi atrás de uma marca que já se identificava e entendia uma consolidação e um favoritismo do público. Então, ela pensou na Cacau Show para fazer seu investimento e começar a sua caminhada no mundo do empreendedorismo.

Na visão de Michele, momentos de crise são historicamente pontos de virada para emplacar novas oportunidades. Mas é preciso estar preparado e ter planejamento.

"Com planejamento e objetivos claros, inclusive agora, investir pode ser muito positivo por mostrar novos caminhos dentro do mercado, afinal os riscos sempre vão existir. Além disso, a negociação em modelos de negócios que já estão implementados dentro do mercado pode ser favorável em alguns casos", completou.

João Braune é sócio do Bistrô da Casa e da Casa da Glória - um sobrado histórico construído no século XVIII (por volta de 1770) - e após um ano fechada para reformas, o estabelecimento reabriu em 2019 com a proposta de se tornar um centro cultural multiuso, reunindo gastronomia, artes e aulas. Em 2020, com o anúncio da pandemia, as atividades foram paralisadas em março. Após meses de incertezas, foi necessária uma grande reinvenção para fazer com que o espaço ganhasse vida mais uma vez.

Com programação intermitente, seguindo os protocolos de segurança e fortalecendo a sua programação cultural no ambiente digital, João destaca o ponto fundamental que garantiu a sobrevivência do espaço na pandemia: a atitude.

“Enfrentamos muitos desafios durante essa pandemia. Reabrimos o restaurante em janeiro de 2020 e fechamos o salão no dia 17 de março. Durante alguns meses fizemos só entregas. Reabrimos o salão em julho e reformulamos toda nossa operação. Transferimos todas as mesas do salão para o jardim, aumentamos o nosso número de meses na área externa, investimos em um toldo para não perder lugares em dias de chuva e também focamos toda a nossa comunicação nas mídias sociais, principalmente Instagram.”

Atualmente a Casa da Glória funciona como um centro cultural, onde as principais atividades são celebrações, corporativos, oficinas, workshops, peças de teatro e o restaurante. “No começo da pandemia, tínhamos somente 900 seguidores nessa rede social. Hoje temos quase 33.000 seguidores e estamos a cada dia melhorando nossa saúde financeira e temos certeza que em breve voltaremos a ter uma operação saudável.”

