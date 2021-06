A unidade de Cascadura da Apaixonados por Quatro Patas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 06:00

Quando falamos em abrir um novo negócio é normal que uma série de dúvidas passem por nossas cabeças. "Em qual área devo investir?"; "Quais os primeiros passos que tenho de dar?". Nos últimos anos, um setor que foi ganhando cada vez mais espaço no mercado de empreendedorismo são as franquias. Esse investimento é um dos que mais valem a pena para quem deseja iniciar um negócio, já que por trás de cada ponto de venda, existe uma empresa chamada de "franqueadora", ou seja, uma empresa consolidada no seu ramo e que dará o suporte que o seu negócio precisa.

Em uma estrutura de franquias, uma empresa pode usar a marca de outra e oferecer seus produtos e serviços ao cliente. O modelo de negócios já está pronto, basta ajustá-lo à realidade de onde o empreendimento será instalado e perceber quais setores podem ser mais vantajosos.

No primeiro trimestre de 2021, o setor de Saúde, beleza e bem-estar, por exemplo, cresceu 12,7% em faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. O número de unidades franqueadas subiu 3,6% no mesmo período. Os dados são da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A título de comparação, considerando todos os 12 setores pesquisados pela entidade, o número de franquias no Brasil aumentou apenas 0,6% e o faturamento caiu 4%.

Apesar das restrições da pandemia de covid-19, os negócios de beleza ganharam espaço quando o público voltou a utilizar os serviços do setor. Fundadora do Instituto Muniz Porto, Jane Muniz promove treinamentos sobre o tema para o segmento de beleza há sete anos. No Spa das Sobrancelhas, rede de franquias da qual é fundadora, a empresária conta que "os protocolos de higiene sempre foram aplicados com muita rigidez, o que acabou se tornando um diferencial frente à concorrência. A estratégia contribuiu para criar uma relação de confiança com a marca e fidelizar o cliente".

O esforço trouxe resultado. Entre janeiro e maio, a rede faturou 4,1% a mais do que no mesmo período de 2020 e está se preparando para retomar a abertura de novas lojas ainda este ano.

Algo que faz a marca ter um grande diferencial dentro do mercado, é que existem diversos modelos de negócios e distintos canais de venda. Sendo assim, o candidato interessado pode pensar no melhor modelo de negócio de acordo com a região dele, de acordo com o valor de investimento que possui. Além disso, pode também chegar em seus consumidores de diversas formas, fisicamente e digitalmente.

Considerada uma referência no "mundo" das franquias, a Cacau Show tem cerca de 2.500 lojas em todo Brasil e possui modelos de investimentos a partir de R$60 mil. O diretor de Canais e Expansão da Cacau Show, Daniel Roque, afirma que a franquia busca oferecer justamente uma maior diversidade para os seus consumidores "A marca investiu em diferentes pontos de contato e comunicação com seus clientes e isso também possibilita que o produto chegue em ainda mais pessoas, onde talvez as lojas físicas não conseguissem atender ou oferecer a experiência de marca no consumo in loco pela distância. Essa é a experiência que queremos entregar", afirma.

Animais de estimação

Investir nos animais de estimação, que são verdadeiros integrantes de diversas famílias em todo o mundo, também pode ser um bom caminho. O instituto Apaixonados por Quatro Patas começou como uma ONG que fazia o resgate, cuidava e abrigava animais abandonados ou em situação de risco, à espera de quem os adotasse e acolhesse como parte da família.

Para recuperar esses cães e gatos, era preciso fazer tratamentos caros em outras clínicas. Foi então que surgiu a oportunidade para criação da franquia que foi batizada de Apaixonados Por Quatro Patas. Hoje em dia é clínica veterinária popular, inclusiva e que trabalha com preços justos.

A primeira unidade surgiu em Duque de Caxias, e o sucesso foi tão grande que, em seis meses, expandiu para outros municípios.

A franquia conta com mais de 60 unidades e iniciou a expansão a outros estados. As clínicas oferecem serviços de castração de cães e gatos, consultas, exames, cirurgias, avaliação cardiológica, ultrassonografia, raio X, ortopedia, vacinas importadas, oncologia e farmácia.

Uma das franqueadas é Luciana Furtado, da unidade Cascadura. "Atuo como veterinária há algum tempo e sempre pensei em ter um negócio próprio. Estou feliz por conseguir unir a paixão que tenho por animais com a minha veia empreendedora", disse.

Como se informar

Os serviços do Spa das Sobrancelhas estão no sitewww.spadassobrance.lhas.com.br, enquanto aCacau Show você encontra em www.cacaushow.com.br. Já Apaixonados por Quatro Patas está no Facebook e Instagram com o @apaixonadosporquatropatas e no site www.apaixonadosporquatropatas.com.br