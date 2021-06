Ação vai beneficiar população em situação vulnerável do Rio - Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 14:53

Rio - Com a chegada do inverno, a Secretaria Municipal de Assistência (SMAS), em parceria com o BRT Rio, promovem a Campanha do Agasalho, a partir desta segunda-feira (28), para arrecadar casacos, cobertores, calças, meias, cachecóis, gorros, mantas e cobertores em bom estado para doação para a população em situação vulnerável da cidade, que também foi afetada pelos efeitos da pandemia de covid-19.



De acordo com a SMAS, inicialmente, a caixa coletora itinerante com a identificação da campanha ficará na estação Jardim Oceânico do BRT, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Os pontos fixos para a entrega das doações serão as estações Taquara e Mato Alto, além do Terminal Recreio, também na Zona Oeste. Os agasalhos arrecadados serão encaminhados para a rede de abrigos do município e higienizados antes da entrega.



"Temos que ter um olhar atento para essa parcela da população que já sofre com a pandemia do coronavírus. A iniciativa reforça o compromisso da empresa em promover ações de solidariedade e de ajuda aos que mais necessitam”, declarou a diretora-presidente do BRT Rio, Claudia Secin.



"Desde 1º de janeiro atendemos mais de 52 mil pessoas em situação de rua, sendo que mais de 3.800 quiseram ser acolhidas”, completou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, que informou que a campanha beneficiará todos que estiverem nos abrigos.