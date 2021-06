Rio de Janeiro

Câmara do Rio aprova pedido de cassação do mandato do vereador Dr. Jairinho

Pedido foi aprovado por unanimidade, sete votos a zero. Caso será votado na próxima quarta-feira (30) e precisa da aprovação de 34 dos 51 vereadores do Rio

Publicado 28/06/2021 12:51 | Atualizado há 31 minutos