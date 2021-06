Polícia prende dupla que furtava cabos na estação de trens de Deodoro | Rio de Janeiro | O Dia

Policiais militares do GPFer prenderam dupla em flagrante - Divulgação/PMERJ

Policiais militares do GPFer prenderam dupla em flagranteDivulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:43

Rio - Policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), prenderam, na manhã desta segunda-feira (28), dois homens em flagrante por roubo de cabos na Supervia. A dupla foi flagrada quando furtava um poste de sinaleira que controla a liberação das composições do ramal. Ação aconteceu durante patrulhamento dos agentes no Pátio de Manutenção da Estação Ferroviária de Deodoro, na Zona Oeste do Rio.



"As polícias Civil e Militar estabeleceram novas metodologias no combate aos crimes contra o patrimônio que interrompam a circulação dos trens. O GPFer da Polícia Militar mapeou os locais com essa maior incidência e vem realizando ações com essa atenção em conjunto com os batalhões das áreas onde estes eventos mais ocorrem", informou a Polícia Militar, em nota.

Segundo informações da PM, as investigações dos crimes contra o patrimônio da Supervia estão sendo concentradas na Delegacia de Roubos e Furtos.

Publicidade

Os homens não tiveram a identidade revelada, mas, de acordo com a PM, a dupla integra uma quadrilha que pratica furtos de materiais na SuperVia. A ocorrência segue em andamento.

Procurada, a Supervia ainda não se pronunciou sobre o caso.