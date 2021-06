Adolescente é preso no Hospital Alberto Torres (HEAT) após esfaquear irmãs em São Gonçalo - DIvulgação

Por Tatiane Gomes*

Publicado 28/06/2021 11:32

Rio - Uma das adolescentes esfaqueadas por um jovem de 17 anos em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, recebeu alta nesta segunda-feira, de acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Já a irmã continua internada com estado de saúde estável. O suspeito do crime, que seria ex-morador de rua e namorado de uma das vítimas, foi internado na mesma unidade, e seu quadro de saúde também é estável, ainda segundo a direção do hospital.

As duas adolescentes, de 15 e 13 anos, chegaram na unidade no sábado após serem atacadas com golpes de faca pelo namorado da jovem mais velha. Já na madrugada de domingo, por volta das 01h03, o rapaz responsável pelo ataque deu entrada na unidade com os dois braços quebrados e outras lesões, que teriam sido supostamente causadas por moradores do bairro Bom Retiro, onde mora, em São Gonçalo.

Após ser reconhecido por uma das vítimas, agentes da 73ª DP (Neves) foram até a unidade, mas não levaram o rapaz para à delegacia em razão de seu estado de saúde delicado. O caso foi registrado pela mãe das vítimas, Darlene da Silva Machado, na 74ª DP (Alcântara). Em depoimento, ela informou aos policiais que o crime foi motivado por ciúmes, já que o rapaz estaria apaixonado pela vítima mais velha.

O adolescente irá responder por tentativa de feminicídio, de acordo com a Polícia Civil.

