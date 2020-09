São Paulo - Após receber uma denúncia de que um ex-investigador da polícia civil de São Paulo era mantido refém na cracolândia, região central da capital, um grupo de policiais fez uma operação na região na noite desta quinta-feira e encontrou o homem desacordado e ferido no local.



Fernando de Paiva Assef, de 45 anos, foi ferido a golpes de faca. Ainda não há informações sobre em que situação os ferimentos foram causados. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia, mas não teve estado de saúde revelado.

Fernando foi exonerado do cargo no mês de janeiro. Agora, testemunhas prestam depoimento para tentar esclarecer por que homem estava no local.