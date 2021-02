Por O Dia

Publicado 10/02/2021 16:11 | Atualizado 10/02/2021 16:13

Rio - O corpo do motorista de aplicativo esfaqueado, na madrugada de terça-feira (9) , foi sepultado na tarde desta quarta-feira (10), no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. Alexandre Jorge Monteiro de Souza, de 40 anos, tinha terminado uma corrida no Parque União, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, quando foi atacado.Alexandre chegou a dirigir por cerca de três quilômetros em busca de socorro na emergência do Hospital Federal de Bonsucesso, mas a emergência estava fechada. Sem atendimento, ele acabou falecendo dentro do carro em frente ao hospital.