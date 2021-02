Doses da CoronaVac foram recolhidas do Hospital Federal de Bonsucesso Daniel Castelo Branco/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:31 | Atualizado 09/02/2021 10:27

Rio - Um motorista de aplicativo foi morto a facadas, na madrugada desta terça-feira, em Bonsucesso, na Zona Norte. De acordo com informações preliminares, Alexandre Jorge Monteiro de Souza, de 40 anos, tentou buscar socorro no Hospital Federal de Bonsucesso, mas a emergência estava fechada.

Sem atendimento, ele acabou falecendo dentro do carro em frente ao hospital. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o automóvel passou por uma perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Publicidade

Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento localizado em frente ao hospital de Bonsucesso serão fornecidas a Polícia Civil ainda hoje. Elas registraram o exato momento em que Alexandre estaciona o carro para pedir socorro após ser esfaqueado diversas vezes durante uma tentativa de assalto. De acordo com a família dele, funcionários da unidade hospitalar teriam negado o atendimento, já que a emergência estava fechada.

A reportagem do DIA procurou o Hospital de Bonsucesso para comentar sobre as acusações dos familiares do motorista, mas até o momento não obteve resposta.