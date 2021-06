Polícia pede informações que possam levar a prisão de um dos milicianos do grupo do Ecko - Disque Denúncia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 08:31

Rio - PMs do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam, na noite deste domingo (27) dois integrantes da milícia que atua no Morro da Barão, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, a dupla seria responsável pela segurança pessoal de um dos milicianos mais procurados do Rio, Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, que comanda grupos paramilitares nas zonas Norte e Oeste.

Os suspeitos, identificados pelos apelidos de Jereré e Madimbu, estavam armados com dois fuzis e duas pistolas. Eles foram detidos na localidade conhecida como São José Operário, no Complexo da Barão. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

#Milicianos portando fuzis acabam de ser presos por policiais do #BPChq na comunidade São José Operário, na Praça Seca.

Além do armamento de guerra, duas pistolas foram encontradas no automóvel em que os criminosos estavam.

A ocorrência foi encaminhada para registro na 32ª DP. pic.twitter.com/BrdKo2pV7e — @pmerj (@PMERJ) June 27, 2021

Investigações da polícia apontam Macaquinho como líder da milícia daquela região. Foragido da Justiça do Rio, ele, ao lado do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, passou a fazer parte do quadro dos criminosos mais procurados do estado, após a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Em um celular apreendido pela Polícia Civil, na operação que resultou na morte de Ecko, investigadores encontraram, no sistema de nuvem, um vídeo em que Edmilson Gomes aparece mantendo relações sexuais com uma mulher e praticando zoofilia com um cachorro.