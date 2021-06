159ª DP (Cachoeiras de Macacu) - Foto: Divulgação

Publicado 28/06/2021 19:21

Rio - Um homem foi baleado, neste domingo, após sofrer uma tentativa de roubo em Cachoeiras de Macacu. De acordo com a Polícia Militar, ele teria brigado com o suspeito, que atirou. As identidades não foram divulgadas.

Ainda segundo a corporação, um policial militar do 7º BPM (São Gonçalo), que estava de folga, foi até o local após ouvir os disparos, que aconteceram na Avenida Senador Doutel de Andrade, em Papucaia. O PM ajudou a vítima até a chegada do socorro. O homem foi levado para o Hospital Municipal de Cachoeira de Macacu. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso foi registrado na 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).