Secretaria Municipal de Educação amplia para 98% a quantidade de escolas com aulas presenciais, cumprindo todos os protocolos sanitáriosReginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:12

Rio - Indo de desencontro à opinião do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe), a Secretaria Municipal de Educação anunciou o retorno presencial de mais 20 escolas a partir desta terça-feira (29) na cidade do Rio. Com esta abertura, serão 1.522 unidades municipais e mais 5.887 alunos com aulas aplicadas diretamente pelos professores. O ensino presencial é opcional, ficando a decisão da escolha da modalidade de ensino a cargo de alunos, pais e responsáveis.

O retorno é válido para estudantes de toda a rede – desde o berçário até o Ensino de Jovens e Adultos, incluindo as Classes Especiais. Desde a semana passada, a carga horária diária de estudo aumentou. As unidades com turno parcial, que ofereciam três horas de aulas por dia, agora oferecem quatro horas. E as unidades escolares de turno único aumentaram a carga horária de três para seis horas por dia.



Com esta nova etapa do processo de retomada, 98,6% das unidades da rede municipal de ensino estará funcionando com atividades presenciais, atendendo a 98,4% dos alunos matriculados. Atualmente, de acordo com pesquisas feitas pela SME, 78% dos responsáveis desejam o retorno presencial.

No entanto, a classe não concorda com esta ampliação. Em assembleia virtual realizada na última quarta-feira (23), os profissionais decidiram pela continuação da greve em defesa da saúde e da vida, com a manutenção das atividades remotas e de home office. No último dia 17 de junho, representantes do sindicato estiveram na frente da Prefeitura do Rio para protestar o retorno.

Os profissionais consideraram os protocolos sanitários adotados pela Prefeitura do Rio insuficientes para garantir a devida proteção contra a covid-19. Eles também defendem a continuidade das aulas remotas de maneira síncrona e a manutenção do cartão alimentação aos estudantes.

Na próxima quinta-feira (1), às 17h, haverá uma nova assembleia dos profissionais municipais de educação onde será discutido os rumos da greve em defesa da saúde e da vida.

Retorno é facultativo

O aluno que optar em não ir à escola seguirá estudando por meio do ensino remoto. Desde o início do ano letivo, no dia 8 de fevereiro, os estudantes da Rede Municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7).

As videoaulas do Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados. E os alunos também podem estudar pelo aplicativo de ensino da SME.



Dados de internet para os alunos

A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que pode ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, porque a SME está pagando pelos dados de internet para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber material didático extra impresso e, frequentemente, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.