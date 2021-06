Chuva e frio atingem a cidade do Rio - Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 21:30 | Atualizado 29/06/2021 21:31

Rio - O Rio registrou, nesta terça-feira, a menor temperatura do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca foi registrada em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Lá, os termômetros mostravam 14ºC. Hoje, em todo o estado, a maior temperatura foi de 21,5%.

Ainda nesta terça, houve registro de chuva no Alto da Boa Vista, Vidigal, Rocinha, Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, entre outros. Com a chega da nova frente fria, o clima dos próximos dias deve oscilar entre nublado e parcialmente nublado, com alguns momentos de aparição do sol.

Ainda de acordo com o Alerta Rio, esta quarta-feira também deve apresentar chuva fraca durante a manhã, com um declínio ainda maior de temperaturas. A máxima será de 20°C.

O site do sistema de monitoramento meteorológico da cidade também apontou que a partir de quinta-feira as probabilidades de chuva desaparecem e as temperaturas ficam entre os 26°C, com mínima de 11°C.