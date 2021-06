Previsão do tempo - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:26 | Atualizado 23/06/2021 10:26

Rio - O tempo na cidade do Rio permanece com previsão de chuva e temperaturas amenas nesta quarta-feira. De acordo com o Alerta Rio, a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada até o período da manhã. Os ventos terão intensidade fraca a moderada e as temperaturas se ficam estáveis em relação à terça-feira (22), com mínima de 16°C e máxima de 25°C.

O Centro de Operações (COR) informou que núcleos de chuva perdem intensidade, mas seguem atuando em pontos da Zona Norte e Centro, e no entorno do Maciço da Tijuca. Por volta das 9h30, um núcleo de chuva atuava na região do centro da cidade. Entre 9h e 9h15, foi registrado chuva nos bairros do Grajaú, na Zona Norte do Rio, e em Sepetiba e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Ainda segundo o Alerta Rio, as temperaturas voltam a subir a partir de quinta-feira (24). Entre quinta e domingo (27), haverá redução de nebulosidade e não há mais previsão de chuva.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Quinta-feira (24): Tempo nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva

Máxima: 28ºC / Mínima: 13ºC

Sexta-feira (25): Tempo parcialmente nublado a claro, sem chuva

Máxima: 30ºC / Mínima: 15ºC

Sábado (26): Tempo claro a parcialmente nublado, sem chuva

Máxima: 29ºC / Mínima: 16ºC

Domingo (27): Tempo claro a parcialmente nublado, sem chuva

Máxima: 31ºC / Mínima: 16ºC