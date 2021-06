Rio tem pancadas de chuva e vento forte - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 07:55 | Atualizado 09/06/2021 09:20

Rio - A cidade do Rio já registrou chuva forte na manhã desta quarta-feira (09) e há previsão de temporal com raios e ventos fortes. Os locais mais afetados, até o momento, foram Santa Teresa e Laranjeiras quando pancadas de chuva atingiram a região por volta de 6h15. Também há registro de chuva moderada no Vidigal, Jardim Botânico, Grota Funda e Rocinha. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuam sobre a Zona Sul e Centro do Rio se deslocam para a Baía de Guanabara e região de Niterói. A cidade continua em estágio de mobilização desde às 22h35 desta terça (08).

Na Zona Sul, motoristas já enfrentam dificuldades em algumas vias por conta de acúmulos de água. Equipes foram acionadas na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, sentido Rebouças, na Rua Tonelero, altura da Rua Siqueira Campos, em Copacabana e na Borges de Medeiros, na altura da Rua J J Seabra. No Catete, diversos pontos de alagamento atrapalham quem precisa se deslocar pela região.

Para os próximos dias, a previsão é de tempo nublado e temperaturas amenas. Nesta quinta-feira (10) a noite será de chuva fraca a moderada e dia de céu encoberto. A máxima é de 29 C° e mínima de 17C°. Já na sexta, a chuva começa a cair a partir da tarde e o sol também fica encoberto pelas nuvens, com possibilidade de ventos fortes a moderados. A temperatura varia entre 30°C e mínima de 17°C. No sábado (12) também há previsão de chuva entre fraca a moderada a qualquer momento do dia. A máxima prevista é de 26C° e a mínima de 16C°. O domingo será sem chuva, mas com temperaturas mais baixas. Os termômetros devem marcar no máximo 25°C e a mínima de 15°C.