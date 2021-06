Por Isabele Benito

Publicado 30/06/2021 00:00

Isso se ainda tiver luz, né?!

Era só isso o que faltava na vida do brasileiro... A vida do pobre é uma verdadeira Olimpíada! E não é essa que tá pra começar não.

É aquela que todo mundo já conhece bem: a que dá uma rasteira atrás da outra... E agora, a possibilidade de mais uma, pra não perder o costume!

O Ministro de Minas e Energia vem a público pedir para que o povo economize água e energia... Oi?! Ué, mas a gente já não faz isso diariamente? Eu tô ficando louca?!

Primeiro vamos falar da água... Essa que o povo é obrigado a tomar com geosmina, que falta dia sim e outro também, e só fica mais cara. Ela falta na torneira, mas a conta, aaaah essa chega bonitinha!

Como disse a nossa leitora Rita de Cássia, moradora do Engenho Novo, "A Dona CEDAE está cada vez mais mercenária e sem noção".

Tem definição melhor? Não sou nem eu que tô dizendo... é o povo!

E ainda, além da água, tem claro, a Dona Luz! A que o Ministro descarta apagão, como o de 2001, mas fala de racionamento.

Ah, pera lá... Ao invés de gerenciar a crise, vai jogar a responsa, como sempre fizeram, nos peitos do povo?!

É canalhice demais... Só quem passou por aquele apagão sabe o perrengue que é. Você perde produtividade, comida na geladeira.

Ninguém chega com a possibilidade de algo efetivo, só pedem "economiza, economiza, economiza..."

Mais surreal que tudo é pensar que o Ministro vem num dia pedir isso e no dia seguinte surge a notícia de que foi aprovado um reajuste de 52% na bandeira vermelha da conta de luz. Hahaha! Tem que rir pra não chorar.

Eles debocham muito da nossa cara...E tem gente que ainda acha lindo!

Pelo andar da carruagem, é melhor desistir até de encontrar a luz no fim do túnel.

Ah não, peraí, luz de velas ou de lampião ainda estão valendo...

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

A gente está acompanhando desde o fim de semana o caso do bebê abandonado no Complexo do Alemão.

É lógico que não dá pra justificar o que não tem justificativa e muito menos defender a mãe de um ato tão absurdo como esse... E se ela errou, tem sim que responder por isso.

Mas alguém percebeu que em nenhum momento questionam onde está o pai dessa criança?! É bizarro como a culpa sempre cai para mulher!

Os comentários na internet são tão cruéis quanto a atitude dela, que além do pequeno tem outros 5 filhos, e definiu o que fez como "desespero".

É muito fácil apontar o dedo em uma rede social quando não se conhece sobre a realidade dessa mãe e dessa família... Moradores de comunidade, sem qualquer estrutura ou renda pra se sustentar.

Então, bora colocar o Pingo no I...

Digo e repito: aqui ninguém vai passar pano para o que ela fez, mas botar o papai na linha não seria uma má ideia.

TÁ FEIO!

Camila Thedin teve queimaduras - Reprodução

Na última sexta-feira, a jovem Camila Thedin, de 23 anos, perdeu tudo em casa por causa de um incêndio. Por pouco não aconteceu o pior...

O desespero foi tanto que ela queimou o rosto para tentar salvar o que tinha!

Agora, a moradora da Comunidade Vila Taboinha, em Vargem Grande, precisa refazer a vida ao lado dos filhos de 10 e 5 anos.

Por isso, o projeto social Emunah, que atua na região, está arrecadando doações para a família.

"Não deu para salvar nada. Já conseguimos muita coisa, mas ainda precisamos de alguns móveis, utensílios de cozinha e principalmente roupas para as crianças", conta Silvana Dutra, idealizadora do projeto que está sendo um anjo da guarda para Camila.

Quem puder ajudar com qualquer doação, pode entrar em contato pelo telefone:

(21) 97971-4321

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Em um momento como esse, não há o que pensar, só apoiar, e tenho dito.